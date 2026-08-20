На 20 август Българската православна църква почита Свети пророк Самуил и светите 37 мъченици Пловдивски. На този ден имен ден празнуват Самуил и Самуила.

Името Самуил означава „измолен от Бога“ или „чут от Бога“. Пророкът е роден около 1146 г. пр. н. е. и е живял през XI век пр. Хр. Той е смятан за петнадесетия и най-известен съдия на Израел. С неговото управление завършва епохата на съдиите – водачи, които имали значително влияние и авторитет сред израилтяните.

Според народните вярвания на този ден родителите не трябва да оставят децата си без надзор, дори за кратко. Смята се, че ако детето остане само, може да привлече зли сили.

Честит имен ден на всички празнуващи!

Редактор: Дарина Методиева