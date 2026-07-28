Израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигна в Белия дом, предаде „Ройтерс”. Той се срещна там с американския президент Доналд Тръмп за първи път от началото на американско-израелската война срещу Иран, което даде възможност на Нетаняху да се опита да облекчи напрежението в техните отношения, предаде „Асошиейтед Прес”.

Срещата при закрити врата продължи почти час и половина и според говорителката на Белия дом Карълайн Левит е била „положителна и продуктивна”. Белият дом и канцеларията на израелския премиер към момента не са предоставили допълнителни подробности.

Снимка: БТА/АП

По-рано президентът на САЩ прие и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украйна са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм – републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски вече разговаря при закрити врата с президента Доналд Тръмп в Белия дом. Подробности около срещата не бяха съобщени. След като напусна резиденцията, украинският държавен глава заяви, че срещата е била добра. Обсъждано било обещанието на Тръмп да предостави на Киев лиценз за производство на прихващачи за системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Двамата президенти са обсъждали и дипломатическите ходове за прекратяване на войната.

Отношенията със Зеленски се затоплиха, след като Украйна успя да спре руското настъпление, докато Нетаняху пристига на фона на нарастващото недоволство в Белия дом от липсата на напредък към по-широко споразумение по конфликта с Иран. Засилват се и критиките от страна на някои от поддръжниците на Тръмп, които се противопоставят на по-задълбоченото участие на САЩ в Близкия изток. Войната в Украйна и разширяващият се конфликт в Близкия изток са на критични кръстопътища. След провала на примирието във войната с Иран Тръмп заяви, че е спрял въздушните удари на САЩ, за да даде още един шанс на дипломацията. Междувременно Зеленски е окуражен от последните успехи на Украйна. За нито един от двата конфликта обаче не се очертава край.

Нетаняху лети за САЩ в събота, иска среща с Доналд Тръмп

Въпреки традиционно близките връзки между САЩ и Израел, Нетаняху е имал променливи отношения с Тръмп, който на моменти се налагаше да възпира израелския лидер да атакува цели в Ливан, с които да отслаби подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Остър телефонен разговор през юни, по време на който президентът нарече премиера „проклет луд“ – първо изтекъл в медиите, а по-късно публично потвърден от самия Тръмп – разкри напрежението между двамата лидери. Източници, запознати с отношенията между двете страни, заявиха, че Нетаняху се стреми да получи подкрепата на Тръмп за кампанията си за преизбиране преди изборите на 27 октомври.

По-рано представител на Белия дом заяви, че Доналд Тръмп ще обсъди конфликта в Иран, както и напрежението между Израел и Ливан. Тема на разговорите ще бъдат и така наречените "Авраамови споразумения" - поредицата от договори с посредничеството на Тръмп с цел нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко и Судан.

Зеленски ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп неведнъж влизаха в конфликт през първите месеци от втория мандат на американския презиеднт, но отношенията между двамата се подобриха през последните месеци, на фона на по-големите украински успехи във войната, включително чрез засилени атаки срещу руската нефтена промишленост. Украински източник посочи, че противоракетните системи „Пейтриът“ са основен приоритет. "Всеки ден сме обект на удари, затова се нуждаем от одобрението на Тръмп и екипа му, за да можем да закупим ракети за системите „Пейтриът“. Спасяването на човешки животи е основен приоритет", заяви източникът, цитиран от "Ройтерс".