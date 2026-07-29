Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска образуването на дисциплинарно производство срещу нотариуса Жельо Костов от Районен съд - Варна заради установени нарушения при сделки с имоти в местността „Баба Алино“. Решението идва след проверка на Инспектората към Министерството на правосъдието, възложена от министъра.

При инспекцията е установено, че в редица случаи липсват задължителни справки, проверки на самоличността и правата на участниците в сделките, както и необходимите декларации и документи. Проверени са десетки нотариални дела, свързани с продажба на самостоятелни обекти, идеални части от поземлени имоти, сделки за паркоместа, учредяване на право на строеж, продажба на поземлени имоти и договори за сервитути. Според констатациите са установени множество нарушения, които не са единични случаи, а трайна практика в работата на нотариалната кантора.

Министърът на правосъдието поиска наказание за нотариус по случая „Баба Алино“

Проверката е установила нарушения и при сделки с паркоместа и дворни места, извършени върху имоти със статут на горска територия, за които законът забранява свободната промяна на предназначението и строителството. Констатирано е още, че нотариусът е удостоверявал подписи по договори за учредяване на договори за право на преминаване в противоречие със Закона за устройство на територията, тъй като правото на преминаване е било учредявано при участие на едно и също лице, въпреки че законът допуска това само между различни собственици.

Въз основа на резултатите министър Найденов е отправил предложение до председателя на Съвета на нотариусите към Нотариалната камара за образуване на дисциплинарно производство срещу Жельо Костов. От Министерството на правосъдието уточняват, че проверките по казуса „Баба Алино“ продължават и по отношение на други нотариуси, а събраните до момента данни не предопределят изхода на дисциплинарното производство.

Редактор: Ралица Атанасова