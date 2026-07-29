Кредитите за домакинствата в края на юни достигат над 31 млрд. евро, което е ръст от 21% спрямо същия период на миналата година, показват данни на Българската народна банка. При жилищното кредитиране общата сума надхвърля 18 млрд. евро, а увеличението на годишна база е 26,4%. Според експерти обаче данните не са повод за тревога, тъй като ипотечният пазар остава стабилен, докато по-сериозен риск в бъдеще крие нарастването на потребителските кредити.

„Този ръст включва огромния ръст от последното полугодие на миналата година. Реалният ръст на новоотпуснатите ипотечни кредити е около 15-16%, така че не е толкова, колкото звучи“, заяви в ефира на „Твоят ден“ финансовият анализатор Деян Василев. По думите му по-малкото предсрочно погасяване и рекордно ниските лихви от около 2,4% също влияят върху статистиката. „Не виждаме спекулативно нарастване на ипотечните кредити. Пазарът се отрезвява, а купувачите вече са предимно домакинства, които търсят собствено жилище“, подчерта той. Василев посочи още, че спестяванията на домакинствата в банките също растат с двуцифрен темп, а съотношението на ипотечните кредити към БВП е едва 15%.

Собствен дом или имот под наем – кое натоварва бюджета повече?

Кредитният консултант Тихомир Тошев прогнозира, че българинът все по-често ще посяга към ипотечен кредит, тъй като високите цени на имотите правят покупката без заем все по-трудна, особено в големите градове. Според него процесът се влияе и от приемането на еврото. „Тази година пазарите се успокояват и очаквам спад с около 10% при новите ипотечни кредити спрямо миналата година“, каза Тошев. Той допълни, че българите продължават масово да избират кредити с плаваща лихва, която в момента е между 2,13% и 2,6%, като до края на годината не очаква сериозна промяна, а през 2027 г. е възможно плавно покачване.

Василев предупреди, че вниманието трябва да бъде насочено към потребителските кредити. „Ако тази тенденция продължи, в следващите години има опасност да се появи свръхзадлъжнялост при домакинствата“, посочи той и напомни, че БНБ вече предприема мерки чрез увеличаване на антицикличния капиталов буфер. По думите му се очаква и охлаждане на пазара на имоти.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова