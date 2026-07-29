Снимка: БГНЕС
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Искането дойде от страна на „Продължаваме промяната”
Днес ще стане ясно дали държавният глава Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на „Продължаваме Промяната”. Партията връчи петиция с 34 хиляди подписа, в която настоява правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината.
С искане за вето на бюджета: „Продължаваме Промяната” на среща с президента Илияна Йотова
Ако не се стигне до вето, от ПП ще сезират Конституционния съд - нещо, което вече беше обявено като намерение и от ГЕРБ. Евентуалното сезиране на съда обаче няма да спре влизането на бюджета в сила от 1 август.
Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. А дотогава в сила остават предходните разпоредби.Редактор: Ивета Костадинова
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