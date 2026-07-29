Днес ще стане ясно дали държавният глава Илияна Йотова ще наложи вето на държавния бюджет. Искането дойде от страна на „Продължаваме Промяната”. Партията връчи петиция с 34 хиляди подписа, в която настоява правото на вето от страна на президента да бъде упражнено до края на годината.

С искане за вето на бюджета: „Продължаваме Промяната” на среща с президента Илияна Йотова

Ако не се стигне до вето, от ПП ще сезират Конституционния съд - нещо, което вече беше обявено като намерение и от ГЕРБ. Евентуалното сезиране на съда обаче няма да спре влизането на бюджета в сила от 1 август.

Проблемни биха били само текстовете, които са атакувани. За тях народните представители ще трябва да търсят ново решение. А дотогава в сила остават предходните разпоредби.

Редактор: Ивета Костадинова