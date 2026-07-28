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Това обяви губернаторът на Московска област
Жилищна сграда в град Чехов, край Москва, е била ударена при атака с дрон, обяви във вторник сутринта губернаторът на Московска област. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи. Засега не е ясно дали има пострадали.
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На този фон украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с Доналд Тръмп. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъдат противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество със Съединените щати.
Визитата на Зеленски е по повод погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм. Очаква се Сенатът да започне гласуване по законопроект за налагане на санкции срещу Русия, който беше подкрепен от Греъм.
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