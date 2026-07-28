Тир се преобърна на главен път Е79 и напълно блокира движението по четирите ленти в района на град Мездра. Тежкият камион превозвал царевица.

Водачът изгубил контрол над управлението на тира и той се преобърнал по средата между двете платна, а зърното се разпиляло. По щастлива случайност в момента на инцидента на пътя не е имало други превозни средства.

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Камион се обърна на "Тракия" и разпиля картофи по платното

Водачът не е пострадал. Изпробван е за алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Снимка: Румяна Попова, NOVA

Снимка: Румяна Попова, NOVA