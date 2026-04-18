Камион с картофи се обърна на магистрала „Тракия“ рано тази сутрин на 118-ия километър. Тирът се е и завътрял в посока, обратна на движението.

Мантинелите и от двете страни на платното са смачкани.

Снимка: БГНЕС

Екипите на АПИ и "Пътна полиция" работят на терен, но разчистването създава трудности при движението. Преминаването в района на произшествието се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента, тъй като останалата част от пътя е блокирана от камиона и разпиляната стока.

Въпреки че движението не е напълно спряно, колоната от автомобили вече започва няколко километра преди катастрофата. Очаква се операцията по вдигането на камиона и ремонта на мантинелите да продължи поне до ранния следобед.

