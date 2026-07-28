Лятото може да бъде не само време за почивка, но и за нови знания, приятелства и вдъхновение. Започна 13-ото издание на безплатната Лятна академия на „Заедно в час“, която в следващите две седмици ще събере ученици от 1 до 12 клас. С помощта на повече от 50 учители и доброволци, децата ще учат чрез игри, проекти, спорт и работа в екип, развивайки не само знанията си, но и важни умения за бъдещето.

„Часовете са като в едно училище, но интересното е, че тук работим основно с желанието на децата за това какво искат да научат. Предварително имаме информация от родителите какви затруднения имат децата или къде са най-добри и часовете им са направени според това“, каза директорът на Лятна академия на „Заедно в час“ Теменужка Георгиева.

Лятна академия „Нов път в преподаването“ - ученето може да бъде забавно

„Във всеки един час от лятната академия децата имат възможност да видят как могат да прилагат учебното съдържание в реална практическа ситуация. Всеки един час в лятната академия започва с отговора на този въпрос - ние им помагаме да разберат какво ще учим днес, каква е целта на урока и защо ни е важно това”, коментира Жаклин Мисирян, ръководител програма „НПП” на „Заедно в час”.

Тя допълни, че учениците работят всеки ден по групи в различни конфигурации, за да могат да си взаимодействат и да развиват умения за сътрудничество.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова