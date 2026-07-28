Мощно земетресение със сила 7,1 по Рихтер разтърси южната част на Япония. Епицентърът му е бил на около 20 километра от остров Кюшу. Няколкостотин души са били блокирани в търговски център, в който в резултат на труса е имало експлозия и частично срутване.

Има опасения, че под отломките на сградата има загинали и ранени. Започнала е евакуация на посетителите и служителите. Няколко други сгради също са се подпалили или са се срутили частично. Високоскоростните влакове и полетите от няколко летища са спрени.

WATCH: A powerful magnitude 7.1 earthquake has struck Japan, triggering tsunami warnings for parts of the country's coastline.pic.twitter.com/TVIJ7PNtix https://t.co/wRIywTfnI7 — Bojak Markets (@bojakmarkets) July 28, 2026

Ново силно земетресение разтърси Североизточна Япония​

Трусът е регистриран в 16:27 ч. местно време (10:27 ч. българско време) край остров Кюшу. По информация на агенцията земетресението е достигнало най-високата - седма - степен по японската сеизмична скала „Шиндо“, която измерва интензивността на разклащането на земната повърхност.

Агенцията за ядрено регулиране съобщи, че не са установени аномалии в ядрените централи след труса. Местната енергийна компания Kyushu Electric Power заяви, че трите ядрени реактора в региона, които са работели по време на труса, продължават да функционират нормално.

3600 войници ще бъдат мобилизирани, за да помогнат на бедстващите хора. Трусът е прекъснал електрозахранването на няколко хиляди домакинства и е нанесъл щети по пътищата.

Това е поредното силно земетресение в страната. На 25 юни трус с магнитуд 7,2 разлюля северната част на Япония. При бедствието нямаше жертви или сериозни материални щети.

A powerful 7.1-magnitude earthquake struck off the coast of Kumamoto on Japan's southern island of Kyushu on Tuesday, prompting the Japan Meteorological Agency (JMA) to issue a tsunami advisory.



Japan Earthquake | #Globalnews pic.twitter.com/af3AOGOHfJ — Herald Goa (@oheraldogoa) July 28, 2026

Япония е сред най-сеизмично активните държави в света. Страната е разположена върху четири големи тектонични плочи по западния край на Тихоокеанския „Огнен пръстен“ - зона с изключително висока сеизмична и вулканична активност. Архипелагът, в който живеят около 125 милиона души, преживява стотици земетресения всяка година, а приблизително 18% от всички трусове в света се регистрират именно там.

Видео: "Ройтерс"

15 години след "Фукушима": Отлагат рестарта на най-голямата електроцентрала в света​

Страната все още помни разрушителното земетресение с магнитуд 9,0 през 2011 г., което предизвика опустошително цунами. Бедствието отне живота на около 18 500 души и доведе до тежката ядрена авария в атомната електроцентрала „Фукушима“.

Редактор: Иван Иванов