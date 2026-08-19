Плажът „Лас Гавиотас“ в испанския курорт Беналмадена е временно затворен за къпане, след като няколко души са получили кожни реакции след контакт с морската вода. Властите са задействали превантивния протокол и са издигнали червен флаг.

Мярката е предприета заради съмнения за евентуално замърсяване на водата. Засега обаче не е установено какво точно е причинило кожните реакции на плажуващите.

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Предстоят изследвания, които трябва да установят качеството на морската вода и дали в нея има замърсител, представляващ риск за здравето.

До получаването на резултатите посетителите трябва да останат извън водата и да спазват указанията на спасителните и аварийните екипи. Властите предупреждават хората да не влизат в морето, дори ако водата изглежда чиста.

Инцидентът се случва в разгара на летния сезон, когато плажовете на Беналмадена - на испанското крайбрежие Коста дел Сол, са посещавани от голям брой местни жители и туристи.

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Екипите за сигурност и водно спасяване ще останат на място и ще следят ситуацията. Забраната за къпане ще бъде отменена, едва след като резултатите от пробите покажат, че водата е безопасна.

Редактор: Цветина Петкова