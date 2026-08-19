Португалия въвежда забрана за носенето на обществени места на облекло, което скрива лицето. Новите правила на практика ще ограничат използването на бурки и никаби от мюсюлманките. Забранено ще бъде и някой да бъде принуждаван да скрива лицето си заради своя пол, религия, възраст или произход. При нарушение са предвидени глоби от 150 до 3000 евро.

Президентът Антонио Жозе Сегуро подписа закона, който беше прокаран в парламента по инициатива на крайната десница. Държавният глава аргументира решението с разбирането, че лицето е основна част от човешката идентичност и общуването между хората. Същевременно той призна, че темата е особено чувствителна от социална и културна гледна точка.

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Законодателството, станало известно в португалските медии като „закона за бурките“, беше окончателно одобрено от парламента през юли. Подкрепа за него дадоха управляващата дясна коалиция и крайната десница, докато партиите от левицата се обявиха против.

Законът допуска и редица изключения. Покриването на лицето ще бъде разрешено, когато е необходимо по здравословни или професионални причини, заради климатичните условия или при артистични прояви. Ограниченията няма да важат и в местата за поклонение, дипломатическите представителства и на борда на самолети.

Редактор: Цветина Петкова