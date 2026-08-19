Най-малко 10 души, сред които 4-годишно дете, загинаха, а шестима бяха ранени при пожар в пететажна сграда в центъра на индийския град Колката. Пламъците избухнали на улица, в която се помещават няколко хотела. На място били изпратени пет пожарни, полиция и екипи на службата за управление на бедствията.

По данни на властите около 80 души са били спасени.

Министърът на пожарната служба на Западна Бенгалия Каушик Чудури заяви, че самоличността на жертвите все още се установява. Сред загиналите има индийски и бангладешки граждани.

Според първоначалната версия пожарът може да е причинен от късо съединение, но причината ще бъде установена чрез съдебномедицинска експертиза. Министърът заяви, че сградата не е отговаряла на основните изисквания за противопожарна безопасност и строителство и че се съобщава за множество нарушения в работата на хотелите.

Гъстият дим затруднил огнеборците при достигането до горните етажи. Пламъците вече са потушени, но сградата остава изключително гореща и е започнала операция по охлаждането ѝ. Властите не изключват възможността броят на жертвите да нарасне.

Собственикът на сградата се укрива, съобщи полицията. Срещу него е образувано дело, а служители са започнали издирването му и обискират дома му.

Припомняме, че осем души загинаха при пожар в хотел в храмовия град Тарапит в Източна Индия . Полицията се е отзовала на сигнала за огъня в понеделник сутринта и спасила десетки хора, написа в социалната мрежа X лидерът на щата Западна Бенгалия Сувенду Адикари. Според официални източници много хора са били ранени.

Всичките осем жертви, сред тях и две деца - са членове на едно семейство от североизточния щат Мегхалая. Общо 43-ма гости са били спасени.

Редактор: Дарина Методиева