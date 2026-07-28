Спирачната система на автобуса, който скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, е била изправна. Това потвърдиха от „Столичен автотранспорт” след извършена експертна проверка. Оттам уточняват още, че техническата експертиза на превозното средство не установява отклонения от установените норми.

Според една от версиите шофьорът на автобуса е заявил, че са му отказали именно спирачките.

Припомняме, че в понеделник автобус на столичния градски транспорт по линия 204, пътуващ от квартал „Младост” към Орлов мост, катастрофира на булевард „Цариградско шосе“. Превозното средство скъса мантинелата и навлезе в насрещното. При инцидента имаше и пострадали.

Автобус скъса мантинелата и навлезе в насрещното на „Цариградско шосе“, има пострадали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ето и цялото становище на „Столичен автотранспорт”:

Със заповед на директора на поделение „Дружба“ бе назначена комисия с цел изясняване причината за настъпилото на 27 юли 2026 г. пътнотранспортно произшествие с автобус на „Столичен автотранспорт” по линия 204.

На база извършената обстойна документална и техническа проверка експертната комисия стигна до категоричното заключение, че всички възли, агрегати и системи, имащи отношение към безопасната експлоатация на превозното средство, са работели коректно преди възникването на пътнотранспортното произшествие.

От извършената проверка не се установяват данни автобусът да е имал техническа неизправност преди настъпване на ПТП, която е могла да бъде причина за инцидента.

Гумите на превозното средство са с измерена дълбочина на протектора в съответствие установените норми:

- първи мост: 13 мм.;

- втори мост: 12 мм.;

- трети мост: 15 мм.

Констатираната по време на техническата експертиза повредена цялост на гума е характерно за ПТП следствие и не представлява предхождаща техническа неизправност.

Автобусът, скъсал мантинела в София, минал технически преглед на 21 юли

След извършени измервания със съответната апаратура е установено, че спирачната система работи в допустимите граници, без отклонения.

Към момента на извършения оглед и проверка всички щети са вследствие на възникналото ПТП.

Тежката катастрофа с автобуса беше коментирана в информационния блок на "Нова Нюз" и от автомобилния състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев.

Според него още в началото е било ясно, че причината за инцидента едва ли се крие в отказ на спирачната система.

„За хората, които разбират от тежкотоварни превозни средства и автобуси, беше ясно, че няма как спирачната система на превозното средство да е причина за инцидента, защото тя е направена по начин, че да го спре при отказ на спирачките“, заяви Дунев.

По думите му катастрофата е започнала още при преминаването на автобуса през дилатационната фуга на мостовото съоръжение. Хронологията на събитията се е развила по следния начин: „В началото на мостовото съоръжение има една дилатационна фуга. Пътнотранспортното произшествие започва от преминаването на автобуса през тази фуга. Според мен хипотезите са две - разсейване на водача или техническа неизправност, която не е свързана със спукана гума или неизправност на спирачната система, а с амортисьорите в задната част на автобуса“, обясни той.

Експертът обърна внимание и на начина, по който се извършват техническите прегледи на тежкотоварните превозни средства у нас.

„Ако амортисьорите не са били омаслени, това няма как да бъде установено при технически преглед. Това се проверява с вибрационен стенд, при който амортисьорът се тества при всички честоти. За тежкотоварни автобуси няма такива стендове в България. След като ремаркето се разклаща, то първо се удря в бетонното преграждение, отклонява се вляво, гумата се удря повторно в бетона, което изстрелва автобуса в насрещното платно“, каза Дунев.

Според него след трагедията трябва да бъдат предприети и конкретни превантивни мерки.

„Трябва да се обърне внимание на проверката на останалите такива автобуси, както и на времето за управление и почивка на водачите в градския транспорт“, подчерта експертът.

Снимки от пътния инцидент вижте ТУК .

Редактор: Ивета Костадинова