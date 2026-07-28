Сенатът на САЩ ще гласува тази вечер широкообхватен законопроект за санкции срещу Русия в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски посети Капитолия, предаде „Ройтерс”.

Гласуването се смята за жест на признание към автора на законопроекта, покойния сенатор републиканец Линдзи Греъм, в деня на погребението му. Греъм бе след най-влиятелните и гласовити съюзници на Украйна в американския Конгрес и законопроектът има за цел да засили икономическия натиск върху Москва заради инвазията ѝ в Украйна.

Лидерите на Сената насрочиха процедурно гласуване на законопроекта, който предвижда налагане на санкции срещу руски официални представители и въвеждане на високи мита за Китай, Индия и други страни, за да ги принуди да намалят зависимостта си от руски петрол и газ.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано каза, че ще подкрепи мярката, след като поиска в нея да бъдат записани и санкции срещу Иран.

Въпреки че демократите като цяло подкрепят санкциите, мерките в законопроекта, които позволяват на Тръмп да въвежда мита породиха опасения относно опасността от повишаване на цените на вносните стоки. Тези опасения поставят пречки пред шансовете законопроектът да бъде приет от Сената, както и от Камарата на представителите, когато тя възобнови работата си през септември.

Ако бъде приет, законопроектът ще позволи на Тръмп да наложи мита до 100% за страни, които са основни потребители на руска енергия, включително Индия, Япония и някои страни от ЕС. Отмяната на митата ще бъде оставена на преценката на президента.

Някои демократи казаха, че ще гласуват срещу законопроекта. „Това всъщност не е законопроект за санкции, а по-скоро дава огромна възможност на президента Тръмп да наложи още мита, включително срещу нашите европейски съюзници, които ще навредят на американските домакинства”, заяви най-високопоставеният демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите Грегъри Мийкс.

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Представител на демократите в Сената днес заяви, че сенатори и от двете партии имат възражения срещу митата, но не е ясно дали тези опасения ще бъдат изразени веднага, тъй като искат да почетат Греъм.

Покойният сенатор обяви малко преди внезапната си смърт на 11 юли, че той и Тръмп са се споразумели да придвижат законопроекта повече от една година, след като той бе представен.

Група законодатели републиканци и демократи днес обявиха, че са постигнали споразумение за гласуването на законопроекта, който ще бъде наречен „Законът на Линдзи О. Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран от 2026 г.”, и изразиха надежда, че мярката ще бъде приета.

Редактор: Ивета Костадинова