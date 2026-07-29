Доброволци от Хисаря разработиха нова сателитна система, която ще открива и сигнализира за пожари и бедствени ситуации в реално време. Дори без подаден сигнал от гражданин, доброволните формирования ще могат първи да разберат къде е възникнал пожар. От тази седмица започва реалното използване на системата, наречена „ИСКРА“ – Информационна спътникова карта за ранна аларма.

Новата платформа ще помага на доброволците да се подготвят още преди официалното им повикване от пожарната. Освен местоположението на огъня, тя ще предоставя информация за релефа на терена, опасните обекти в района, близките водоеми и други важни данни, необходими при първоначалната реакция.

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Зад проекта стои доброволецът от формированието в Хисаря Живко Стефанов. След опустошителните пожари край Сунгурларе миналата година той решава да разработи система за ранно известяване, която използва платформата на НАСА и информация от европейски и американски спътници.

По думите му първоначално системата е работела само с три американски сателита, а днес използва данни от общо 15 европейски и американски спътника, четири от които са геостационарни и наблюдават постоянно Европа. Информацията от всички тях се събира на едно място и се обработва в карта, която показва кога е засечен пожарът, от кой спътник е подаден сигналът, каква е неговата мощност и как се развива, обясни Стефанов.

Разработката му е отнела около шест месеца, като за създаването ѝ е използван и изкуствен интелект. Системата разполага и с филтър, който проверява съмнителните сигнали. При засичане на действащ пожар съответният район се оцветява в яркочервено.

Стефанов поясни, че когато даден спътник локализира пожар в по-широк периметър, системата автоматично генерира изображение на терена. Така доброволците предварително получават информация каква местност ги очаква и в какъв район трябва да търсят огъня.

Освен местоположението на пожара платформата предоставя и данни за силата и посоката на вятъра, вида на растителността, наличните водоеми и актуалната прогноза за времето. Според доброволеца това позволява още по време на придвижването към мястото екипите да преценят как ще се развива пожарът и с каква ситуация ще се сблъскат.

Първоначално идеята била системата да обслужва само района на Хисаря, но впоследствие проектът бил разширен за цялата страна. В момента достъп до него вече имат девет доброволни формирования, сред които тези в Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик и Шабла. Чрез специално мобилно приложение доброволците ще могат да получават известия директно на телефоните си.

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Предварителното известяване дава възможност на доброволците да проверят екипировката си, да отменят други ангажименти и да бъдат готови за незабавно тръгване при повикване, посочи още Стефанов.

По данни на разработената от него система броят на пожарите у нас се увеличава значително през последните седмици. Той отчита, че сигналите вече са с около 30–40% повече в сравнение с периода преди две седмици. Според него най-честата причина за пожарите остава човешката дейност – независимо дали става дума за небрежност или умишлени действия. Доброволецът разказа, че лично е виждал пожар, възникнал от незагасен фас, който впоследствие се е разпространил към гора.

Доброволното формирование в Хисаря е сред малкото в страната, които разполагат с два пожарни автомобила, осигурени чрез дарения. Единият е закупен втора употреба от Словения и е напълно оборудван за работа в пресечени и труднодостъпни райони.

Доброволецът Владимир Топалов обясни, че машината превозва 2500 литра вода и 500 литра пяна. По думите му именно с този автомобил четиричленен екип е успял да овладее пожар, обхванал около 150 декара, като в продължение на два часа и половина техниката е работила без да остане без вода.

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Живко Стефанов, който е IT специалист по професия и е участвал в гасенето на над 120 пожара, признава, че първата му доброволческа акция край село Михилци преди две години е променила изцяло представите му за професията на пожарникаря. Той разказва, че именно тогава е осъзнал какво означава да бъдеш доброволец и колко тежка е работата на огнеборците.

Следващата му цел е всяка специализирана пожарна машина в България да бъде оборудвана с таблет, на който да работи системата „ИСКРА“, така че екипите да разполагат с цялата необходима информация още по пътя към мястото на произшествието.

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