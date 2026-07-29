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Живко Стефанов, който е IT специалист по професия и е участвал в гасенето на над 120 пожара, признава, че първата му доброволческа акция край село Михилци преди две години е променила изцяло представите му за професията на пожарникаря. Той разказва, че именно тогава е осъзнал какво означава да бъдеш доброволец и колко тежка е работата на огнеборците.
Следващата му цел е всяка специализирана пожарна машина в България да бъде оборудвана с таблет, на който да работи системата „ИСКРА“, така че екипите да разполагат с цялата необходима информация още по пътя към мястото на произшествието.
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