Хиляди хора се върнаха по домовете си, след като бяха евакуирани заради пожарите, съобщи представителят на националното правителство в областта Франсиско Мартин Агире, докато властите все още работят за овладяване на най-тежкия пожар в историята на района, предаде Франс прес.

"24 000 евакуирани души успяха да се върнат по домовете си. Отменени са ограничителни мерки, наложени на други 20 000 в област Мадрид", съобщи Агире. Регионалните власти бяха обявили премахването на ограниченията, наложени за 13 населени места в относително гъсто населения район на около 50 км от Мадрид.

Испания и Франция продължават борбата с огромните горски пожари

Пожарникарите продължават усилията си, "за да затвърдят постигнатия напредък", посочиха те в публикация в X, като уточниха, че завръщането на евакуираните до момента протича "без инциденти". Според службите за спешна помощ през нощта "не е имало поява на нови огнища".

Благоприятни метеорологични условия за овладяване на пожара обаче отминават, след два като цяло благоприятни дни.

До 42 градуса може да достигнат температурите в района на големите пожари във Франция. Очакват се и пориви на вятъра, които може да затруднят работата на пожарникарите на терен. В Западна Европа започва четвъртата гореща вълна за това лято.

Белгия изпрати техника и огнеборци към Франция за борба с пожарите. Два военнотранспортни самолета А400М излетяха в следобедните часове от летището в Брюксел, за да превозят спешно част от помощта към района на бедствието.

Местни медии уточниха, че Франция ще има на разположение за две седмици два белгийски противопожарни автомобила и девет водоноски. Към усилията за гасене на пожарите отпътуваха и 29 белгийски огнеборци, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен уточни, че Франция получава чисто нова техника, която ще помогне за работата в труднодостъпни места. По неговите думи срокът на мисията може да бъде удължен и при нужда Белгия е в състояние да изпрати допълнителни подкрепления.

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Край Бордо тази нощ ситуацията беше стабилизирана, но повишаване на температурите с близо 10 градуса може да доведе до появата на нови огнища и дори до активиране на вече загасените. Температури от 40 градуса се очакват и в поне шест провинции на Испания. Там има прогрес в борбата с пожарите край Мадрид и Авила. Но новият пожар край Валенсия гори вече пети ден и доведе до евакуацията на 10 хиляди души.

„Казват, че пламък е паднал и къщата се е запалила. Майка ми живее тук. Тя не е вкъщи в момента. Дотичах да видя какво мога да направя. Огнеборците спасиха къщата. Невероятно е”, споделя Тиаре.

„Фасадата, терасата и покривът на къщата ми бяха изгорени. Вътрешността беше спасена. Най-важните не са материалните неща, а предметите със сантиментална стойност, както и страхът и опустошението, които преживяхме”, споделя Сари.

Пожарът в региона Мадрид, както и огромните пламъци в провинция Авила, в съседната област Кастилия и Леон, опустошиха 77 000 хектара.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви вчера пред медиите, че целта на пожарната днес ще бъде овладяване на пламъците, близо седмица след избухването на пожара.

Редактор: Никола Тунев