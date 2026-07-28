Paramount пусна трейлъра на „Деца от кръв и кости“.

Синопсисът на филма гласи: „В епичния фентъзи свят на Ориша, млада жена тръгва на път да си върне магията, която е била насилствено открадната от нейния народ. Тя и брат ѝ се съюзяват с дъщерята и сина на краля, за да се борят срещу бруталното му управление.“

Филмът е базиран на едноименния роман на автора Томи Адейеми от 2018 г., чието действие се развива в измислено африканско кралство, пълно с магия. Трейлърът представя Тусо Мбеду като Зели, жена, притежаваща силата да командва духове на немъртви. Нейната родина, кралството Ориша, е разделена на кланове с различни магически способности. Под управлението на терора на крал Саран (Чиуетел Еджиофор), магията е потисната.

"Уаканда завинаги": Дейвид Джонсън ще бъде Черната пантера (ВИДЕО+СНИМКИ)

Звездният филм включва Дамсън Идрис като принц Инан, Амандла Стенберг като принцеса Амари, Тосин Коул като брат на Зели, Цаин, и Реджина Кинг като кралица Неханда. Лашана Линч, Идрис Елба, Синтия Ериво и Виола Дейвис също се присъединяват към поддържащия актьорски състав.

Снимка: Getty Images

Дамсън Идрис привлече вниманието на публиката с ролята във "F1" с Брат Пит и Хавиер Бардем. Идрис Елба пък наскоро получи званието рицар заради благотворителната дейност, която развива във Великобритания. Виола Дейвис, която беше номинирана за филма "Южнячки" през 2022 година изигра ролята на генерал Наниска във филма "Жената крал", който разказва за африканското кралство Дахомей. Чиуетел Еджиофор пък сега "завладява" екраните с филма The Backrooms.

Хю Джакман ще е Джон Силвър във филмова адаптация на "Островът на съкровищата" на Ридли Скот

"Деца от кръв и кости" излиза по кината на 15 януари 2027 г.