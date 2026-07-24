Ридли Скот "се качва на борда", за да заведе този път зрителите на Острова на съкровищата. Той ще режисира филмова адаптация на класическия роман на Робърт Луис Стивънсън „Островът на съкровищата“.

За феновете на приключенските истории има още една хубава новина. Ролята на Джон Силвър ще бъде поета от Хю Джакман, добре познат от образа му на Черната брада в "Пан".

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Сценалият е дело на автора на „Юношество“ Джак Торн, а Скот и Майкъл Прус са продуценти. Торн ще бъде изпълнителен продуцент.

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"Островът на съкровищата“ проследява историята на младо момче, което открива картата на легендарно заровено съкровище и се впуска в опасно морско пътешествие, за да получи скрито богатство. Той се оказва в смъртоносна битка на умовете с харизматичния и коварен пират Джон Силвър.

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От публикуването си през 1883 г., романът „Островът на съкровищата“ е продаден над 100 милиона копия по целия свят и е преведен на над 50 езика, което го прави един от най-влиятелни приключенски романи, писани някога.