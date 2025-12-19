Един от легендарните герои в британския фолклор Робин Худ отново ще завладее големия екран с нова екранизация на историята за закрилника на бедните и онеправданите от Шерудската гора. Образът на Робин Худ неведнъж е пресъздаван в киното, борбата му с шерифа на Нотингам е разказвана от актьори като "шотландския боец" Шон Конъри, „гладиаторът” Ръсел Кроу, „бодигардът” Кевин Костър, а последният филм за него беше с участието на Тарън Егъртън.

Новата лента за Робин от Локсли е с участието на Хю Джакман, Бил Скарсгард, Ноа Джуп и др., и е под режисурата на Майкъл Сарноски ("Нито звук: Ден първи"). Заглавието на продукцията е The Death of Robin Hood и ще излезе по кината през 2026 г.

Ръсел Кроу става безсмъртен войн в "Шотландски боец"

Последното актьорско превъплъщение на Джакман беше в образа на Нийл Даймънд във филма Song Sung Blue, който получи номинация за „Златен глобус” за 2025 година.

Колкото до Бил Скарсгард – поредната впечатляваща роля на един от синовете на Стелан Скарсгард отново беше в ролята на клоуна Пениуайз в сериала „То: Добре дошли в Дери” .

Ноа Джуп е известен с ролите си в „Нито звук” и „Чудо”.

„Това, което обичам в визията на Майк за Робин Худ, е, че сценарият е силен и разглежда как властта може да се използва за добро или зло“, казва Джакман относно ролята си.

А кадърът от продукцията показва Робин Худ много по-различен от всеки друг, който сме виждали досега.

The Death Of Robin Hood starring Hugh Jackman, Jodie Comer, and Bill Skarsgård. 2026. https://t.co/H65YEZxxja pic.twitter.com/JWqdc8hmvi — A24 (@A24) December 16, 2025

„Робин Худ е истински човек в нашата история. С всички белези, болка, съжаления и любов. Историята на Майк има тежест. За мен е красива и човешка", споделя още Джакман.

Режисьорът Сарноски казва, че "изпълненията са много специфични и различни от това, което сте виждали досега“. Той обаче все още се въздържа да разкрие подробности за сюжета. Това, което споделя е, че филмът не е екшън, но „вероятно е по-интензивен, отколкото очаквате“.

Малкият Джон този път е поверена на Бил Скарсгард, а Лейди Мериан е Джоди Комър.

Режисьорът разказва, че някои от сцените са заснети по северното крайбрежие на Северна Ирландия, "което е наистина красиво и огромно пространство", което създава различно усещане.

„Има една стара реплика за Робин, която казва, че той е този убийствен бандит, който обикновените хора решават да възвеличат. Аз исках да разгледам някой, който преживява това в своя живот - опитва се да се справи с ролята в разказваните истории и с истинската си идентичност", споделя още Сарноски.