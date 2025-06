Ръсел Кроу ще обучава Хенри Кавил в пътя на безсмъртните в римейка на „Шотландски боец“, съобщиха световните таблоиди. Носителят на „Оскар“ ще изиграе наставника на актьора от "Супермен" в интерпретация на ролята, изпълнена от Шон Конъри в оригиналния филм от 1986 г. Режисьор на римейка ще бъде Чад Стахелски („Джон Уик“), а сценарият е дело на Майкъл Финч („Джон Уик: Част 4“).

Хенри Кавил се завръща на екран с филма "Шотландски боец"

Снимка: Getty Images

Следващата роля на зведата от "Гладиатор" и "Красив ум" ще бъде в образа на Херман Гьоринг, един от най-доверените съюзници на Хитлер, във филма „Нюрнберг“ на Джеймс Вандербилт, който ще излезе по кината през ноември.

There can be only one. ⚔️ Today we celebrate the 35th anniversary of #Highlander starring Christopher Lambert and Sean Connery. What's your favorite moment from the cult classic? https://t.co/ieXmzlJvUF pic.twitter.com/imLMbRhHuK