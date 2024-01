Филмът "Шотландски боец" (Highlander) от 1986 г. се завръща на екран с участието на звездата от "Супермен" Хенри Кавил, предаде "Дедлайн". Лентата ще бъде режисирана от Чад Стахелски, който е добре известен с поредицата "Джон Уик" с Киану Рийвс.

"Шотландски боец" от 1986 г. бе режисиран от Ръсел Мълкахи с участието на легендарния Шон Конъри и Кристоф Ламбер.

Филмът е известен и с песента на "Куин" "Who Wants to Live Forever", която се превърна в емблема на лентата.

Коментира се, че бюджетът на филма ще е над 100 млн. долара.