Три инцидента с тротинетки за изминалите дни във Великотърновско отчитат органите на реда. Два от тях са тежки – в понеделник загина 55-годишен мъж в Горна Оряховица, след като беше блъснат от кола. А във вторник 12-годишно дете пострада и е с черепно-мозъчна травма , след като самокатастрофира в Лясковец. Неговото състояние остава тежко и с опасност за живота.

На фона на това охранителни камери са заснели мъж, който се опитва да завие с автомобила си, а момче с тротинетка му пресича пътя, връща се, отправя нецензурни реплики към шофьора, след което бяга. Това се случва само на метри от мястото, където пострада 12-годишното дете. Друго видео - от района между Горна Оряховица и Лясковец, показва две деца, возещи се без каски на тротинетка по главния път.

Георги Василев от „Пътна полиция” – Велико Търново обясни, че от 1 януари до днес на територията на областта са настъпили 12 произшествия с индивидуални електрически превозни средства. Има 13 ранени и една жертва. За същия период полицията е съставила общо 262 глоби с фиш и 30 глоби с акт.

Ще намали ли по-строгият контрол инцидентите с електрически тротинетки

Василев припомни, че минималната възраст за управляващите тротинетки е 16 години. Той посочи още, че във Великотърновско се провежда акция на полицията за установяване на нарушения на пътя, в която са включени и дронове.

От полицията припомнят, че карането на тротинетка в тъмната част на денонощието е забранено.

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