Пореден тревожен случай на пътен инцидент с електрическа тротинетка вдигна на крак спешните екипи. 12-годишно момче пострада тежко след сблъсък на главната улица в Лясковец. Инцидентът е станал днес около 10 часа сутринта. Детето не е било блъснато от автомобил, а само се е ударило в дърво на тротоара.

Ударът е бил изключително силен, като детето е било буквално изхвърлено от пътното платно върху тротоара. На място незабавно пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалото дете е откарано в тежко състояние във великотърновската болница.

Дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Асеновград

Екип на Спешна помощ го откарал в областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново, където лекарите установили, че състоянието му е критично.

„Момченцето беше в тежко състояние, докарано неконтактно - в кома. Наложи се да бъде интубирано, с данни за тежка черепно-мозъчна травма и мозъчен оток“, обясни д-р Ваня Лъчезарова от отделението по анестезиология в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Районът на катастрофата на главната улица беше изцяло ограден и отцепен от полицията.

След преценка на състоянието на детето медиците стигнали до извода, че то се нуждае от високоспециализирана помощ. Те се свързали с „Пирогов“, за да потвърдят готовността на болницата да го приеме, а паралелно с това потърсили и Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

„Обаждането при нас постъпи в 11:26 часа от д-р Сибила Маринова. На нас ни отне около 6-7 минути да преценим дали този случай покрива критериите за въздушен транспорт“, каза д-р Диян Ганев, ръководител на смяна в Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

След оценката на случая била активирана въздушната линейка, като по решение на авиационния оператор в мисията се включил хеликоптерът от базата в София. Междувременно детето вече било прието за лечение в столичната болница „Пирогов“.

12-годишното дете е преминало подробни високоспециализирани изследвания. Те показват, че има много тежка черепно-мозъчна травма. Момчето е интубирано и поставено на апаратна вентилация. То остава за лечение в Детската реанимация на „Пирогов“.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е заради нарушения на Закона за движението по пътищата, тъй като 12-годишното момче е управлявало електрическа тротинетка, въпреки че не е навършило минималната възраст, предвидена в закона.

Според експерти обаче действащите правила не са достатъчно строги и възрастовото ограничение трябва да бъде повишено. „Вписано е 16, но ние ще искаме 18 години. Едно дете не е запознато със Закона за движението по пътищата“, заяви Владислав Стоицов от Асоциацията за електромобилност.

По думите му сериозна отговорност носят и родителите, които купуват мощни електрически тротинетки на децата си и им позволяват да ги управляват, въпреки рисковете и законовите ограничения.