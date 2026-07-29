Продължава разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ районът около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се днес да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая.

Умишлен палеж е водещата версия за пожара в дома на открития мъртъв бизнесмен в Банкя

Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите за евентуално извършено такова престъпление.

Редактор: Ивета Костадинова