Снимка: Иван Кънчев, NOVA
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Очаква се да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая
Продължава разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Вчера и през цялата нощ районът около дома му в Банкя беше отцепен. Очаква се днес да стане ясно дали има заподозрян или задържан по случая.
Умишлен палеж е водещата версия за пожара в дома на открития мъртъв бизнесмен в Банкя
Янков беше открит след подаден сигнал за пожар в къщата му. Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за предумишлено убийство, но все още не съобщават мотивите за евентуално извършено такова престъпление.Редактор: Ивета Костадинова
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