Диво къмпингуване или нарушение на закона? Спорът за плаж "Кара дере" отново е на дневен ред. Едно от последните останали места за любителите на къмпингуването по Северното Черноморие се оказа изпълнено със стотици каравани, кемпери и палатки. При проверка на институциите бяха установени много незаконно разположени обекти, а на място пристигнаха представители на редица институции.

Мащабна акция срещу незаконното къмпингуване на плаж „Кара дере“ (СНИМКИ)

"На този плаж е забранено разполагането на палатки, които обаче са заели около 50% от територията. Има и пясъчни дюни, които е забранено да бъдат мачкани и погазвани", каза главният експерт в Областна администрация - Варна Милен Илиев.

Нарушителите категорично отказаха да застанат пред камерата ни, а случайните посетители бяха на различни мнения относно проверките. "Аз не виждам проблем в това. Защо да няма каравани?", коментира плажуваща.

По закон плажът е изключителна държавна собственост с по-специален статут и подобни гледки, според новата наредба, са строго забранени.

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"Мястото попада изцяло в зона А. Тя не е защитена, но според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие плажовете "Кара дере", "Иракли" и "Корал" се водят такива с пребиваване чрез природосъобразен начин на къмпингуване. При тях зона А е 500 метра, а за всички останали територии извън урбанизираните - 100 метра", обясни Илиев.

Всеки нарушител получи официално предупреждение."Има срок, в който да премахнат кемперите и палатки, защото при следващото идване вече ще се използва техника, с която да се товарят превозните средства без номера, ще се съхраняват на паркинг и който иска да си ги получи обратно, ще бъде актуван", обясни експертът.

От областната управа напомниха и за санкциите. "Първоначалната глоба е между 500 до 1000 лв., а последващите - от 1500 до 3000 лв.", обясни той. Проверките ще продължат до края на сезона.