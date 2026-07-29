Рекордно ранна гроздоберна кампания започна в Северна Италия заради продължителните горещини. В района Олрепо Павезе първото грозде за пенливо вино беше набрано още в края на юли - около 10 дни по-рано от миналата година.

Температурите от над 40 градуса и сушата ускориха узряването. Лозарите вече започват работа рано сутрин, за да обработят гроздето в по-хладните часове.

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Подобно изместване се очаква и във Венето и Тоскана. Производителите предупредиха, че сушата може да намали реколтата, а градушките - да нанесат допълнителни щети.

Редактор: Ивета Костадинова