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Температурите от над 40 градуса и сушата ускориха узряването на плодовете
Рекордно ранна гроздоберна кампания започна в Северна Италия заради продължителните горещини. В района Олрепо Павезе първото грозде за пенливо вино беше набрано още в края на юли - около 10 дни по-рано от миналата година.
Температурите от над 40 градуса и сушата ускориха узряването. Лозарите вече започват работа рано сутрин, за да обработят гроздето в по-хладните часове.
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Подобно изместване се очаква и във Венето и Тоскана. Производителите предупредиха, че сушата може да намали реколтата, а градушките - да нанесат допълнителни щети.Редактор: Ивета Костадинова
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