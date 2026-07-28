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Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация
Цивилен кораб, плаващ под флага на Либерия, бе атакуван с дронове тази вечер в Черно море, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Telegram.
В резултат на поредната атака в Черно море е ударен цивилен кораб, който е бил на рейда без екипаж и товар, посочва Олег Кипер, информира кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.
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„Този кораб вече е бил повреждан два пъти преди това в резултат на руски атаки. Последиците от атаката се изясняват”, се казва в информацията на областния управител.
Подобни атаки за пореден път демонстрират умишленото пренебрегване от страна на Руската федерация на нормите на международното право и целенасочените ѝ опити да наруши работата на украинския морски коридор, констатира Олег Кипер.Редактор: Ивета Костадинова
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