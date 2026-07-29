Катастрофа между тир и камион затвори за пет часа Северната скоростна тангента край София, съобщиха от пресцентъра на МВР за NOVA. Инцидентът стана в сряда сутринта в участъка след разклона за Кубратово в посока Пловдив около 5:30 ч.

По първоначална информация тирът застигнал и блъснал отзад и отляво движещия се пред него камион. Следва удар в мантинелата, при което кабината се отделя от ремаркето, а то се обръща на пътното платно.

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На място има тежка техника, която да премести авариралия камион.

Снимка: Анна Карадакова, NOVA

Беше въведен обходен маршрут по II-18 Софийски околовръстен път.

Няма пострадали при катастрофата с два камиона на Северната тангента в София, съобщи главен инспектор Лъчезар Близнаков от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). Единият шофьор е задържан за срок от 24.

Близнаков добави, че по първоначални данни единият камион, по технически причини, е спрял в дясното платно за движение, като е заемал част и от най-дясната активна лента. Тъй като участъкът е в крива на завой и е било още тъмно, идващият камион не е успял да го види и го е блъснал отзад, каза още Близнаков.

Води се разследване по случая.