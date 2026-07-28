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Продължава борбата с пожара край Бобошево
В инцидента са участвали четири автомобила
Верижна катастрофа на магистрала "Струма" в района на Бобошево. Осем души са пострадали при инцидент с четири автомобила. Екипи на противопожарната служба и "Спешна помощ" пристигнаха на мястото на инцидента.
Майка и дъщеря са настанени в болницата в Дупница, майката е със счупен таз, дъщерята със счупено ребро. Други двама по-леко пострадали са настанени в благоевградската болница. Няма опасност за живота на участниците в инцидента.
Две деца и двама възрастни пострадаха при катастрофа на „Струма“
Първоначално движението в посока Кулата беше затворено. По-късно вечерта отново беше възстановено.
Причините за произшествието се изясняват.
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