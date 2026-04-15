Четирима души - две жени и две деца - са пострадали при пътнотранспортно произшествие на 50-ия километър от автомагистрала „Струма“.

По първоначална информация пътният инцидент е възникнал след сблъсък между румънски микробус и лек автомобил. Пострадалите са пътували в колата. Те са транспортирани и настанени за лечение в болнично заведение в Дупница.

Няма данни за състоянието им. Заради произшествието движението в участъка в посока София се осъществява само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. На място трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

