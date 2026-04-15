Когато при обиски на магазини, където се купува на версия, бъдат намерени списъци и суми срещу тях, как се доказва, че става дума за купуване на гласове? За да се случи това, трябва да има СРС-та. Това каза експертът по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Бившият ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов смята, че действията на властите имат по-скоро пропаганден характер. „Един списък с версии не са доказателство. Това, че са иззети 1 милион евро, трябва да се докаже, че има пряка връзка с изборите”, посочи той. По негови думи МВР може да осъществява психологически натиск с действията си, но реално осъдените за купуване на гласове са малко. „За съжаление купуването на гласове, поради ниската избирателна активност, стана основата на предизборната кампания на всички политически партии. Извън фокуса обаче остава корпоративния вот, който е важен”, каза още Иванов. По негови думи политиците знаят, че се купуват гласове.

МВР е иззело 1 милион евро при акции срещу купуване на гласове досега

Безлов е на мнение, че „всички нямат особени скрупули спрямо конкурентите си”. Също така е коментира, че тази кампания не се води толкова активно, политиците говорят премерено, защото „има планове след изборите какво ще се прави”.

Иванов смята, че противодействието на корпоративния вот е високата избирателна активност. Безлов от своя страна каза, че има различна степен на „корпоративно повлияване”.

Иванов подчерта, че акциите на МВР могат да се превърнат в политически инструмент, затова ръководството трябва да дозира внимателно действията си. Според него тези акции няма да мотивират хората да гласуват, нито ще демотивират купувачите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова