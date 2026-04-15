Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи
Изпълнителна агенция „Борба с градушките” стартира активния сезон по противоградова защита с ракетен способ в България. Системата за защита обхваща близо 22 милиона декара земеделски площи в областите Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Сливен, Видин, Монтана, Враца и Плевен, съобщават от Министерството на земеделието и храните.
Оперативната дейност ще се координира от 11 командни пункта и ще се изпълнява чрез 262 ракетни площадки, разположени на територията на страната. Агенцията е обезпечила осъществяването на операциите по изкуствени въздействия към момента с близо 16 000 противоградови ракети.
При повишена честота и интензивност на градоносни процеси през сезона е предвидена възможност за своевременно осигуряване на допълнителни количества ракети.
През сезон 2026 г. ще бъде осигурено пълно радарно покритие на атмосферата над страната чрез осем метеорологични радарни станции.
Последвайте ни