Силен валеж от градушка се изсипа малко преди обед навръх Разпети петък в района на Поморие, като предизвика затруднения по пътната мрежа.

В социалните мрежи шофьори публикуваха видеоклипове, на които се вижда интензивният градоносен валеж, придружен от силен дъжд и намалена видимост. Според очевидци обстановката се е влошила рязко за минути, което е изненадало водачите на пътя.

В резултат на усложнената пътна обстановка пет автомобила са катастрофирали в района, единият се е обърнал по таван на пътя Ахелой - Поморие, в района на Каменар. Няма данни за пострадали, съобщиха дежурните в ОД на МВР - Бургас.

Един от водачите е посетил самостоятелно спешен кабинет, за да бъде прегледан. Щетите са само материални, а причините са несъобразена скорост по време на ледения дъжд. Водачите са призовани да шофират с повишено внимание заради възможни хлъзгави участъци по пътя. Температурите в региона са ниски - около 8 градуса.