Порои с градушки удариха много райони на страната в съботния ден. Както предупредихме в прогнозите за времето преди дни, градоносните процеси се развиха в топлата част на деня и засегнаха Централна и Източна България.

Бурите от този тип са сравнително кратки, с пороен дъжд, гръмотевици, резки усилвания на вятъра и градушка.

В плевенското село Радишево се изви необичайна за сезона буря с порой и градушка колкото лешник. “Направо ни размаза! Все едно сме през месец юни”, разказа за NOVA Александър Николаев, докато оранжериите му понасяха ударите на ледените зърна.

Силна буря с градушка връхлетя и региона на Крумовград, предизвиквайки сериозно безпокойство сред местните жители. Според очевидци са нанесени материални щети, които предстои да се оценят. Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12 часа, когато над района са се струпали плътни буреносни облаци.

В рамките на минути времето рязко се е влошило - започнали са интензивни валежи, придружени от силен, поривист вятър и едра градушка, която на места е падала с голяма сила. Свидетели разказват, че улиците са били покрити с ледени късове, а видимостта значително е намаляла.

По непотвърдена информация бурята е причинила щети по автомобили, покриви и земеделски площи.

Ще бъдат извършени огледи на щетите, като се очаква по-пълна оценка на последствията от бурята през следващите дни.

По информация от зрители на NOVA буря с градушка е преминала и над района на Димитровград.