Започна изграждане на „Къща на децата” в София. Място, където всяко дете ще може да бъде чуто, подкрепено и ще получи възможност да разгърне потенциала си. Повече за инициативата разказа изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

По думите на Богданов „Къща на децата” представлява място, в което всеки родител може да се допита за съвет и подкрепа относно своето дете. „Идеята е там наистина да има обучение както за професионалистите, така и подкрепа за конкретното семейство и самите деца”, каза той.

Изпълнителният директор на Националната мрежа за децата заяви, че общата разгъната площ на мястото е около 4 хиляди кв м. „На първия етаж се намира една кафетерия, където млади хора, които излизат от домове за деца, от приемна грижа, от уязвими общности, ще могат да работят и ще получават своите първи трудови умения с ментори”, каза Богданов. И допълни: „Цялата къща, всъщност ще се управлява като социално предприятие, в което тези деца и млади хора ще получават своите първи трудови умения”.

