През 2025 година Националният център за безопасен интернет е обработил над 3 милиона и 500 хиляди сигнала за материали, свързани с незаконно съдържание с деца онлайн, детска порнография и сексуална експлоатация на деца. Това каза в ефира на NOVA NEWS в Международния ден за безопасен интернет Георги Еленков от Национална мрежа за децата.

По думите му всяко изображение за сексуална експлоатация се завежда и обработва като отделен сигнал, което предопределя големия им брой. За сравнение, през 2024 година са обработени 1 милион и 700 хиляди материала. Най-уязвимата група в интернет са децата между 11 и 13 години.

Той посочи и кои са най-честите проблеми пред децата в мрежата. Сред тях са тормозът през фалшиви профили, подигравките и обидите в чатове и злоупотребата с лични данни на децата.

"Често деца стават жертви на изнудване с голи изображения, които са генерирани с изкуствен интелект. Впоследствие върху тях е насложена снимката на детето и то бива изнудвано да нареди определена парична сума под заплаха, че в противен случай снимката ще бъде разпространена сред неговите близки", добави Еленков.

Той коментира и случая "Петрохан". "Важно е да се провери дали наистина, както широко се тръби, детето е оставено без родителски надзор, дали е нарушено правото на образование и въобще има ли намеса на системата за закрила. Докато нямаме констатации на разследващите органи, няма да излезем с категорична позиция", обясни той.

"Понеже много се говори за сексуално насилие и се лансира хипотезата за педофилска мрежа, нека ползвам случая, за да обърна внимание на обществеността върху проблема, че в България децата, жертви на сексуални посегателства, имат голям проблем с достъп до правосъдие, социална закрила и рехабилитация", каза той.

