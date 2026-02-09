Гръцките власти обмислят въвеждането на дигитална възрастова граница за ползване на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Основната цел на мярката е защитата на психичното здраве на подрастващите и ограничаването на зависимостите от платформи като Instagram и TikTok. Законопроектът е в напреднала фаза на обсъждане, като се очаква да бъде гласуван през март или април и да влезе в сила от септември.

► Как ще се осъществява контролът?

Новите правила предвиждат използването на специално дигитално приложение, наречено „детски електронен портфейл”. То ще се активира от родителите чрез техните данъчни кодове за идентичност. Когато детето се опита да влезе в профила си в социална мрежа, системата ще изпраща автоматично съобщение до родителя, който трябва да даде разрешение. Ако достъпът не бъде позволен, детето ще бъде автоматично изхвърляно от мрежата. Чрез тази база данни държавата ще разпознава възрастта на потребителите.

Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

В Гърция от септември 2024 г. вече е в сила пълната забрана за използване на мобилни телефони в училищата. Устройствата се събират в началото на учебния ден и се връщат на учениците след края на часовете.

Очаква се новата мярка за социалните мрежи да включва санкции при нарушения, но размерите на глобите все още не са официално обявени. Проучвания показват, че 80% от гръцките граждани подкрепят въвеждането на тези рестрикции.

Като част от промените в образователната система гръцкото правителство обяви и планове за въвеждане на задължителни психотестове за учителите. Решението е провокирано от данни, според които около 2500 преподаватели са идентифицирани като неспособни да работят с деца поради психични проблеми. Предвижда се всички нови учители в държавните училища да преминават през такъв тест преди започване на работа, а тези, които вече са в системата, да бъдат проверявани на всеки две или три години.

