Случаят „Петрохан“ продължава да поражда сериозни въпроси в обществото. Според криминалния журналист от в. „24 часа“ Кирил Борисов, фактите, изнесени от МВР и прокуратурата до момента, ясно очертават версията за ритуално самоубийство или убийство, последвано от самоубийство в контекста на затворена религиозна общност със сектантски характеристики.

„Всички събрани данни сочат именно в тази посока. За нормално мислещите хора няма сериозно съмнение по случая. Другият, много по-голям проблем, е, че обществото не вярва на институциите“, коментира Борисов в ефира на „Здравей, България“.

Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо

По повод интервюто на Ралица Асенова – майка на Николай Златков, излъчено в „Интервюто в Новините на NOVA“, журналистът изказа съболезнования към близките на загиналите. По думите му за семействата ще бъде изключително трудно да приемат фактите и мисълта, че техните близки сами са взели фаталното решение, повлияни от своя духовен водач Ивайло Калушев.

От своя страна експертът по национална сигурност Иван Анчев подчерта, че не разполага с вътрешна информация от разследването и не желае да представя хипотези. Той обаче беше категоричен, че е налице сериозен срив в комуникацията между институциите и обществото.

„Тройното убийство в хижа „Петрохан“ само по себе си е изключително тежък криминален акт и логично предизвика бурна обществена реакция. В същото време държавата запази почти пълно мълчание, оправдавайки се с текущо разследване“, заяви Анчев. Според него, ако още тогава наличната информация беше представена по ясен и приемлив начин, е било възможно предотвратяване на последвалите трагични събития и загубата на още три човешки живота.

Кирил Борисов призна, че няма логично обяснение защо групата се е разделила – част от хората са останали в хижата, а други са поели към връх Околчица. „Околчица е силно символично място, свързано с Христо Ботев. Самият Калушев наскоро публикува във Facebook стихотворението „Борба“, което придава на действията му по-героичен и идеологически заряд“, посочи той. По думите му е възможно хората, останали в хижата, да са били по-високо в йерархията на затворената общност, докато към върха са тръгнали Калушев и „младите надежди" .

Иван Анчев обърна внимание и на експертните детайли по случая. „Има барутни натривки и следи от взривни вещества – те доказват, че дадено лице е произвело изстрел“, коментира той и допълни, че в нито една световна религия самоубийството не се поощрява. „Дори в будизма се приема, че извършването на самоубийство води до прераждане в по-низше животно“, подчерта той.

Борисов проследи и развитието на групата през годините. По думите му всичко е започнало като неправителствена организация, ангажирана с охрана на защитени държавни територии и сътрудничество с властите. Впоследствие структурата придобива паравоенен характер, а по-късно дори е представяна публично като педофилска мрежа – твърдения, за които, по думите му, няма доказателства.

„Истината, която е трябвало да се знае много по-рано, е че става въпрос за религиозно течение, основано от Ивайло Калушев – човек, който е обучавал последователите си в практики като хипноза, шаманизъм и връзка с извънземни. Това няма нищо общо с класическия будизъм“, подчерта журналистът.

Според Борисов институциите – Прокуратурата, ДАНС и МВР, са били наясно, че в тази среда съществува религиозно учение, но са подценили риска. „Тези хора може и да са били полезни на обществото в определен момент, но очевидно са залитнали опасно към религиозни убеждения, което е довело до трагичния край“, заключи той.

„След всичко, което чухме и видяхме във връзка с „Петрохан” и Околчица, смятам, че всички тези хора са живели в някакво затворено общество и са имали собствен начин на мислене и начин на живот. В хижата бяха намерени доста религиозна литература и предмети. По всичко личи, че те са изповядвали някаква религия”, каза бившият директор на отдел „Издирване” в МВР и криминален психолог Красимир Занев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според него при първите три случая на „Петрохан”„се касае за самоубийство”, като допълни, че това е предположение. Той посочи, че до този извод може да се стигне при огледа на местопрестъплението. По негови думи на Околчица става дума за убийство и самоубийство.

Според експерта по сигурност към Центъра за изследване на демокрацията Мариян Събев трагедията е огромна, а вторичната щета е институционална. „Когато публичното говорене изпреварва фактите, получаваме срив на доверие”, посочи той. „Вчерашният брифинг остави впечатление за насочване към една специфична и най-вероятно възприета от разследващите органи хипотеза чрез подбрани откъси и твърде категорични интерпретации. Без паралелна яснота какво ще се проверява и какво е отпаднало. Когато тече такова разследване, се започва от поставянето на всички възможни вероятни хипотези, след което е разчистването на данни, които да ги отхвърлят. Тук се наблюдава по-скоро обратното”, коментира още той. По негови думи „главният прокурор и председателят на ДАНС вместо факти са поставили внушения, които послужиха за фон на всичко, което чухме през седмицата”. Той също така уточни, че на брифинга са показани частични данни, без яснота какво още се проверява и затова „обществото неизбежно чете това като насочване на версия”.

Занев коментира, че „версиите за разкриване на случая са правилно определени и се работи по тях”. Той каза още, че до момента има назначени 18 експертизи, които ще дадат реална представа за събитията. Той смята, че „става дума за човек с тежка депресия и дълбоко страдание”.

Събев коментира, че много хора със сериозна биография „се хвърлят с много тежки изказвания, без да са били на терен”. „Резултатът е, че когато институциите говорят на парче, обществото си сглобява разказа от слухове, а това е пагубно”, подчерта още той.

