Девет души, от които четири деца, бяха хоспитализирани във вторник вечер в Окръжната болница в румънския черноморски град Констанца след пожар, обхванал блок в квартал „Хенри Коанда“, съобщава агенция "Аджерпрес".

Мъж на 64 години е в критично състояние с близо 80 процента изгаряния по тялото, съобщава Окръжният инспекторат в Констанца. Друг мъж на 58 години е с изгаряния по около 6 процента от тялото. Шест души, сред които жена, имат изгаряния по ръцете и са вдишали дим. Те са получили кислородна терапия, а трима от тях са отказали хоспитализация. Четири деца, на възраст между 10 и 17 години, са вдишали дим и са хоспитализирани за наблюдение.

Кметството на Констанца съобщава, че общо 157 души са били евакуирани заради пожара в жилищния блок. На мястото бяха изпратени многобройни екипи на Пожарната служба, Мобилната служба за спешна помощ и на Инспектората за извънредни ситуации. Пожарът е потушен.

