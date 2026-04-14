Михаела Филева - част от националната кампания „150 години Априлско въстание”
Панагюрското златно съкровище се завърна в подбалканския град
Спортни новини (14.04.2026 - обедна)
КНСБ: Дизелът у нас е поскъпнал с 36% от януари досега
След решението на КС: Как ще продължи дебатът за легитимността на и.ф. главния прокурор
11-годишно българче покорява леката атлетика с десетки медали и международни успехи
Според експерти държавата трябва да започне да планира какво да прави, ако се стигне до дефицит
Цените на горивата продължават да растат плавно. Това доведе до спад на продажбите по бензиностанциите, дори и през празничните дни.
Според официални данни от НАП през вчерашния ден средната цена на бензина А 95 е 1,48 евро, а на дизела 1,77 евро.
Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че се очаква Европейската комисия да одобри схемата за подпомагане на енергийно-интезивната индустрия.
Цените на горивата на световните борси продължават да варират. Като основна причина за промените експертите отбелязват изказванията на президента Доналд Тръмп, касаещи следващите стъпки на Съединените щати в Близкия изток.
Днес цените на бензина и дизела са по-високи от вчера и най-вероятно по-ниски от утре. Оптимистичната новина е, че от тази сутрин те са в застой. „Дали ще прескочат този праг е много вероятно, ако не се спре войната. Ако продължава да се задълбочава кризата, е много вероятно цените да прескочат 1,80 евро”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.
Въпреки осреднените стойности на цените в отделните населени места, тези на отделните вериги също са различни. В повечето случаи обяснението е какво допълнително е сложено в горивото. „На голяма част от големите вериги са от 1,79 до 1,81 евро, зависи къде са разположени. Цените на по-малките са от 1,74 до 1,77 евро на дизеловото, а на бензин – от 1.46 до 1, 50 евро. Като литри продажбите са по-ниски”, допълни Хаджидимитров.
Ново поскъпване на горивата: Дизелът достигна 1.78 евро за литър
По-високата цена на дизела се обяснява с по-голямото търсене и заради това, че основно дизелът в Европа е внос. А скъпото гориво е довело до спад в продажбите дори и по време на голямото пътуване за Великден. „Точно в този момент това е характерно. Хората идват и зареждат не както преди пълни резервоари, а по-малко, колкото да си свършат работа”, сподели Николай Николов от Сдружението на малките бензиностанции.
И въпреки че засега криза с наличностите на гориво няма, експертите съветват, че държавата трябва да започне да мисли и да планира какво да прави, ако се стигне до дефицит. „За съжаление отиваме натам. Смятам, че ако това, което се случва в момента, продължи до края на април, физическият недостиг ще стигне до Европа. В Азия вече го има, последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа”, каза енергийният експерт Боян Рашев.
Боян Рашев: Ако кризата в Близкия изток продължи до края на април, няма да достигат горива и в Европа
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че кабинетът е успял да запази най-ниските цени в Европа. По думите му поставянето на таван на цената може да предизвика липси. „90-дневните резерви не трябва да се използват с лека ръка, за да се намали цената с 1-2 цента. Те трябва да останат като резерв в случай, който се надяваме да не дойде, когато има физически недостиг”, заяви той.
Трайков допълни, че логиката, по която се определят мерките срещу високите цени няма да бъде променяна.
