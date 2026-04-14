Цените на горивата продължават да растат плавно. Това доведе до спад на продажбите по бензиностанциите, дори и през празничните дни.

Според официални данни от НАП през вчерашния ден средната цена на бензина А 95 е 1,48 евро, а на дизела 1,77 евро.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че се очаква Европейската комисия да одобри схемата за подпомагане на енергийно-интезивната индустрия.

Цените на горивата на световните борси продължават да варират. Като основна причина за промените експертите отбелязват изказванията на президента Доналд Тръмп, касаещи следващите стъпки на Съединените щати в Близкия изток.

Днес цените на бензина и дизела са по-високи от вчера и най-вероятно по-ниски от утре. Оптимистичната новина е, че от тази сутрин те са в застой. „Дали ще прескочат този праг е много вероятно, ако не се спре войната. Ако продължава да се задълбочава кризата, е много вероятно цените да прескочат 1,80 евро”, заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива.

Въпреки осреднените стойности на цените в отделните населени места, тези на отделните вериги също са различни. В повечето случаи обяснението е какво допълнително е сложено в горивото. „На голяма част от големите вериги са от 1,79 до 1,81 евро, зависи къде са разположени. Цените на по-малките са от 1,74 до 1,77 евро на дизеловото, а на бензин – от 1.46 до 1, 50 евро. Като литри продажбите са по-ниски”, допълни Хаджидимитров.

Ново поскъпване на горивата: Дизелът достигна 1.78 евро за литър

По-високата цена на дизела се обяснява с по-голямото търсене и заради това, че основно дизелът в Европа е внос. А скъпото гориво е довело до спад в продажбите дори и по време на голямото пътуване за Великден. „Точно в този момент това е характерно. Хората идват и зареждат не както преди пълни резервоари, а по-малко, колкото да си свършат работа”, сподели Николай Николов от Сдружението на малките бензиностанции.

И въпреки че засега криза с наличностите на гориво няма, експертите съветват, че държавата трябва да започне да мисли и да планира какво да прави, ако се стигне до дефицит. „За съжаление отиваме натам. Смятам, че ако това, което се случва в момента, продължи до края на април, физическият недостиг ще стигне до Европа. В Азия вече го има, последните кораби, които са напуснали протока преди края на февруари, вече стигат Европа”, каза енергийният експерт Боян Рашев.

Боян Рашев: Ако кризата в Близкия изток продължи до края на април, няма да достигат горива и в Европа

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков обясни, че кабинетът е успял да запази най-ниските цени в Европа. По думите му поставянето на таван на цената може да предизвика липси. „90-дневните резерви не трябва да се използват с лека ръка, за да се намали цената с 1-2 цента. Те трябва да останат като резерв в случай, който се надяваме да не дойде, когато има физически недостиг”, заяви той.

Трайков допълни, че логиката, по която се определят мерките срещу високите цени няма да бъде променяна.