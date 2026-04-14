Средната цена на дизеловото гориво в страната достигна 1.78 евро за литър, сочат данните на Националната агенция за приходите към 12 април. Отчита се последователно повишение, като в рамките на три дни цената е нараснала с 2 евроцента – от 1.76 евро на 9 април до настоящите нива.

Тенденцията е към доближаване на психологическата граница от 2 евро, като при по-скъпия дизел вече се наблюдават стойности от 1.92 евро за литър. Според търговците, ситуацията по бензиностанциите остава напрегната, а потребителите вече променят навиците си при зареждане.

„Малките бензиностанции в населените места, където клиенти са основно зърнопроизводители и малки стопанства, работят на прага на минимума. Печалбата там е между 7 и 10 евроцента на литър”, обясни в ефира на „Здравей, България” Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. По негови данни изходните цени от складовете на големите доставчици в момента са около 1.66 – 1.67 евро.

Николов подчерта, че малките обекти не предлагат горива с добавки или високооктанов бензин, което им позволява да поддържат малко по-ниски цени от средните за страната. Въпреки това, при настоящата международна обстановка, цените в големите градове остават по-високи заради търсенето на по-претенциозни горива за луксозни автомобили.

Наблюдава се и промяна в поведението на клиентите. „Хората вече не пълнят резервоари до горе. Идват с малки туби от по 3 литра, за да заредят косачки или техника за работа в градината, надявайки се, че през следващия месец цените ще се нормализират”, допълни Николов.

Прогнозите за пазара остават несигурни. Търговците посочват, че бъдещото движение на цените зависи изцяло от развитието на международния конфликт и преговорите между САЩ и Иран.

Повече гледайте във видеото.