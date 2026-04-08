Служебният кабинет осигури 2,5 милиона евро за транспорт на деца и ученици заради високите цени на горивата. Допълнително до 18 милиона евро ще бъдат насочени към междуселищни автобусни линии в отдалечени и планински райони, с цел да се гарантира транспорт в малките населени места и да се предотврати закриването на линии.

Инженер Георги Милошев от Конфедерацията на автобусните превозвачи в България коментира, че всяка мярка подпомага бранша, но ефектът ѝ е ограничен, ако се прилага в последния момент.

„Автобусният билет обхваща не само гориво, но и гаражи, монтьори, обслужващ персонал. Цената му е важен социален фактор, защото превозвачите изпълняват функции за деца, пенсионери и ученици“, обясни Милошев.

Той добави, че мерките трябва да се предвиждат по-рано и да се координират с европейските нотификации, за да могат превозвачите своевременно да ги използват.

Милошев уточни, че увеличението на горивото ще се отрази на цената на билетите, особено преди Великденските празници. „Автобусните превози в цял свят се дотират от държавите. В Женева, например, кметството осигурява безплатен транспорт за социални групи“, поясни той.

Според него, за да се избегнат кризи, са нужни допълнителни мерки и експертен съвет, който да прогнозира и форсмажорни ситуации, като например резки скокове в цените на дизела.

Милошев предложи правителството да определи вериги бензинови станции, където автобусните превозвачи да зареждат гориво на старата цена. „Това е бърза и адекватна мярка, която няма да се отрази на цената на билетите“, каза той.

Инженерът обясни, че при градските превози с модерни автобуси горивото формира около 30–35% от цената на билета, докато при междуселищните и международните линии делът надвишава 40%.