Заради кризата с горивата служебният кабинет задейства мерки в помощ на транспортния сектор. За да се компенсира скока в цените, ще бъдат осигурени два милиона и 500 хиляди евро, с които да се гарантира превозът с училищни автобуси до началото на следващата учебна година. Окончателното решение за това ще бъде взето на утрешното заседание на правителството.

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов каза в ефира „Здравей, България”, че горива има, но въпросът е на каква цена. Кабинетът следи ситуацията, работи спрямо нея и следи и как работят мерките, допълни той.

Исмаилов обясни, че служебното правителство е одобрило 11,4 млн. евро, за да няма прекъсване на автобусните превози в цялата страна, което би могло да се случи заради увеличението на цените на горивата.

Исмаилов заяви, че МС ще отпусне още 18 млн.евро – целеви разходи за общините за субсидиране на междуселищните автобусни линии. Също така ще бъдат одобрени още 5,7 млн. евро за ученически транспорт . Сред другите мерки е още двойно увеличение на държавната помощ за подържане на конкурентоспособността на тежкотоварния сектор – от 25 млн.евро на 50 млн.евро. За тази цел е изпратено писмо до Европейската комисия. Друго предложение е отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонентата за камиони над 3,5 тона и за автобуси.

По думите на служебния министър на транспорта кабинетът планира в кратки срокове напред, заради постоянно променящите се цени. С повишено внимание институциите ще следят и дали има спекула, въпреки помощта на държавата.

Мнението на анализатори

Експерти смятат, ако държавата осъществи свръхконтрол при ценообразуването, може да има обратен ефект. Финансовият анализатор Преслав Райков посочи, че само с по-ниско потребление може да се регулира пазарът. "Предложената мярка да има вмешателство в ценообразуването на това кой и как продава, ще доведе само до потенциална липса на горива на пазара", смята той.

Икономистите предлагат друго. Румен Гълъбинов посочи, че трябва да има намаляване на ДДС, намаляване на акциза на бензина и дизела за определено време. И допълни, че Италия, Испания и Австрия вече предлагат такива мерки за намаляване на данъчната тежест.

Целия разговор гледайте във видеото.