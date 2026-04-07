Предложението на КНСБ за въвеждането на тавани на цените на горивата и стоките от малката потребителска кошница е неработеща мярка, която ще затрудни ситуацията, смята финансистът Преслав Райков. Пазарът на горива се определя от конфликта в Близкия изток, каза той в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Икономистът Румен Гълъбинов обясни, че се очаква общоевропейско решение за справяне със скока на горивата. Едната мярка е определяне на таван на надценките. Втората е намаляване на ДДС и на акциза на бензина и дизела за определено време. Третата е въвеждане на ваучери и фиксирани суми за зареждане на гориво.

Райков прогнозира, че през април и май ще започне търсене на горива. Той подчерта, че България е силно зависима от газа. Според него бизнесът и земеделците трябва да бъдат подкрепени от държавата. Райков отбеляза, че инфлацията се отразява и на торовете, което също е много важно. Експертът подчерта, че морският транспорт също е поскъпнал.

Според Гълъбинов използването на фискалния резерв в тази криза е резервен вариант. Но след това той трябва да бъде попълнен, като това се случва обикновено с вземането на нов дълг.

Редактор: Цветина Петрова