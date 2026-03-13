Цените на горивата в България продължават леко да се повишават на фона на напрежението в Близкия изток. По данни на Fuelо днес бензин А95 се продава средно за около 1,36 евро за литър, дизелът – за 1,48 евро, а пропан-бутанът остава около 0,63 евро за литър. Това показва покачване с около един евроцент при бензина и дизела спрямо предходния ден.

Според енергийния експерт Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията българският пазар на горива засега остава сравнително спокоен. Той отбеляза в предаването „Твоят ден“, че макар увеличението вече да се усеща от потребителите, търговците все още успяват да управляват цените така, че да не се стига до рязък скок. По думите му това се дължи и на факта, че част от компаниите намаляват маржовете си, а регионалният пазар засега остава стабилен.

Николов подчерта, че сигурността на доставките за България е относително гарантирана, тъй като страната почти не внася суров петрол от Близкия изток. Въпреки това глобалното напрежение на енергийните пазари оказва влияние върху цените, което постепенно се отразява и на вътрешния пазар.

По думите му най-уязвими при подобни ценови колебания са транспортните и логистичните компании, както и фирмите, свързани с доставките и експедицията на стоки. При евентуално поскъпване на природния газ рискът нараства и за химическата индустрия, включително производството на торове и предприятията, които използват газ в производствени процеси.

Експертът коментира и обсъжданите мерки на държавата срещу високите цени на горивата. Според него е твърде рано да се говори за конкретни действия, а идеята за таван на цените има „грешна философия“, защото може да доведе до изкривяване на пазара и допълнителна тежест за държавния бюджет. Николов смята, че подобна мярка би изисквала значителни средства, а финансовият ресурс на страната е ограничен.

По-подходящ подход, според него, биха били целеви помощи за най-уязвимите групи и стимули за използване на алтернативи, като например обществения транспорт. Такива мерки могат да помогнат за ограничаване на разходите на домакинствата и бизнеса без директна намеса в пазарните механизми.

Николов подчерта още, че цената на петрола се определя основно на международните пазари и националните правителства имат ограничени възможности да влияят върху нея. Ролята на държавата е по-скоро да следи за евентуални спекулативни практики и прекомерно увеличаване на цените по веригата на доставки.

По отношение на риска от спекула експертът отбеляза, че той винаги съществува, но в България има достатъчно платформи за прозрачност, които позволяват на потребителите лесно да сравняват цените на различните бензиностанции.

Ако конфликтът в Близкия изток продължи, Николов очаква цените на горивата да продължат да нарастват. Той предупреди, че при нива над 2 евро за литър горивата вече биха имали „ограничаващ“ или дори „забранителен“ ефект върху потреблението. Според него обаче най-добрият сценарий остава бързо успокояване на международната ситуация и стабилизиране на енергийните пазари.