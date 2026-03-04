Снимка: iStock
Според експерти бъдещото движение на цените ще зависи изцяло от продължителността на военния конфликт в Близкия изток
Цените на горивата у нас остават сравнително стабилни през последните пет дни, показват данни на Fuelo.
Бензин А-95 се продава по 1,26 евро за литър и запазва нивото си от събота насам, след като в петък, 27 февруари, е бил с един цент по-евтин - 1,25 евро за литър.
При дизела се отчита леко поскъпване - от 1,29 евро за литър на 27 и 28 февруари до 1,30 евро за литър днес.
Андрей Гюров: Имаме достатъчни запаси от горива, няма да допуснем изкуствена паника
Според експерти бъдещото движение на цените ще зависи изцяло от продължителността на военния конфликт в Близкия изток. Спирането на бойните действия би означавало освобождаване на Ормузкия проток и нормализиране на доставките на петрол, докато при по-продължителни военни действия натискът върху цените ще се засилва.
Енергийният експерт Цветомир Николов коментира, че в рамките на обявения от президента на САЩ Доналд Тръмп четириседмичен период на активни действия може да се очаква повишение на цените, макар да има и сигнали за възможно понижение.
"Отражението у нас няма да бъде незабавно, тъй като България не внася директно петрол и газ от Персийския залив, но глобалното поскъпване неизбежно ще се отрази, макар и със закъснение", посочи анализаторът Виктор Минчев.
Очаква ли се ръст на цените на горивата заради ескалацията в Близкия изток
Бизнесът също изразява притеснения. Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов предупреди, че по-високите цени на горивата са „хоризонтален фактор“, който оскъпява всички стоки и услуги, ускорява инфлацията и може да доведе до забавяне на икономическия растеж в следващите месеци.
