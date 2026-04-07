Снимка: iStock
-
Автобусни фирми в Бургаско настояват за вдигане на цените на билетите
-
Тринадесет монаси получиха най-високата академична степен в тибетския будизъм
-
Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици
-
Спортни новини (06.04.2026 - късна)
-
Пренарежда ли се пазарът на труда в България
-
Shapeshift Festival ще търси взаимодействието между човека и алгоритмите
Дизелът достигна 2,44 евро за литър
Цените на горивата в Германия достигнаха нива от над 2,40 евро за литър дизел около великденските празници, като впоследствие бе отбелязан лек спад. Това коментира в ефира на „Здравей, България“ Христо Диннгозов – българин, който живее в Кьолн.
„Моята последна информация от вчера беше, че цената е около 2 евро и 25 цента“, посочи той.
Ръстът на цените на горивата оказва осезаемо влияние върху ежедневието на германските домакинства. „По-високите разходи за бензин и дизел водят до по-скъп транспорт, като засягат хората, които пътуват“, обясни той.
В Кьолн общественият транспорт не е евтин, отбеляза сънародникът ни. „Един билет е 3,80 евро. По-добре е да имаш месечен абонамент“, каза той, като уточни, че автобусите, трамваите и метрото са основните средства за придвижване в града.
По думите му към момента не се обсъждат широко мерки като намаляване на акцизи, данъци или въвеждане на таван на цените. „Засега правителството изчаква“, посочи той.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни