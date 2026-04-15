Американската армия съобщи, че е нанесла удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са загинали четирима души.

Новината идва ден след друг подобен удар, при който американските въоръжени сили са ликвидирали още двама души.

САЩ нанесоха удар по лодка в Латинска Америка

Още през миналата година САЩ започнаха военни действия срещу кораби, заподозрени в трафик на наркотици. Според Вашингтон тези операции са част от по-широка стратегия за борба с наркокартелите.

Президентът Доналд Тръмп защити предприетите удари, като заяви, че страната се намира в „военен конфликт“ с престъпните организации. По думите му членовете на наркокартелите могат да бъдат третирани като бойци, а действията срещу тях се основават на правомощия, използвани и при започването на войната срещу тероризма при управлението на Джордж У. Буш.

