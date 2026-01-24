Съединените щати нанесоха удар по лодка в Латинска Америка. Двама наркотерористи са елиминирани, обяви Пентагона.

Те не представиха доказателства, че хората в лодката са извършвали незаконна дейност. Ударът е нанесен във водите на Тихия океан.

САЩ нанесоха удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти

Това е първата подобна акция на американските въоръжени сили, откакто президента на Венецуела Николас Мадуро беше отвлечен от американски командоси преди 20 дни. Кампанията срещу лодки в Карибско море и Тихия океан започна през септември. Досега са ударени най-малко 37 плавателни съда и убити 117 души, според публикуваното от американската армия. Тези удари предизвикват много дебати.

Според юристи те са незаконни и дори хората в лодките да превозват забранени стоки, екзекутирането им без съд и присъда е грубо нарушение на международното право.

Редактор: Ралица Атанасова