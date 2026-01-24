-
Федерални агенти застреляха още един човек в Минеаполис
-
Европа вече не е приоритет в новата Стратегия за национална отбрана на САЩ
-
САЩ се подготвят за една от най-екстремните зимни бури от години
-
Канада се противопоставя на заплахите на Тръмп за Гренландия
-
Снежна буря причини катастрофа с над 100 превозни средства в САЩ (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Тръмп обвини Дания, че не се справя с „руската заплаха“ в Гренландия
Двама наркотерористи са елиминирани
Съединените щати нанесоха удар по лодка в Латинска Америка. Двама наркотерористи са елиминирани, обяви Пентагона.
Те не представиха доказателства, че хората в лодката са извършвали незаконна дейност. Ударът е нанесен във водите на Тихия океан.
САЩ нанесоха удар срещу предполагаем кораб на наркотрафиканти
Това е първата подобна акция на американските въоръжени сили, откакто президента на Венецуела Николас Мадуро беше отвлечен от американски командоси преди 20 дни. Кампанията срещу лодки в Карибско море и Тихия океан започна през септември. Досега са ударени най-малко 37 плавателни съда и убити 117 души, според публикуваното от американската армия. Тези удари предизвикват много дебати.
САЩ назначиха нов посланик във Венецуела
Според юристи те са незаконни и дори хората в лодките да превозват забранени стоки, екзекутирането им без съд и присъда е грубо нарушение на международното право.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни